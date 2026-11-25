Após citar 'Leão', executivo do Paysandu pede desculpas: 'Fui infeliz'

Ricardo Drubscky fez uma analogia ao Leão e fala do executivo não repercutiu tão bem entre os torcedores do Paysandu

O executivo de futebol do Paysandu, Ricardo Drubscky, pediu desculpas à torcida bicolor após a repercussão de uma declaração feita durante sua coletiva de apresentação no clube. Em entrevista à Rádio Liberal +, o dirigente reconheceu que foi infeliz ao utilizar uma analogia envolvendo um leão, mascote do Remo, maior rival do Papão, enquanto respondia a uma pergunta sobre o planejamento do elenco para a temporada 2027.

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Drubscky explicou que a comparação não teve a intenção de desrespeitar o Paysandu ou sua torcida, mas admitiu o erro e fez questão de se retratar publicamente.

“Queria aproveitar a oportunidade e realmente fazer um pedido de desculpas, de uma maneira bem clara e oficial mesmo para a torcida do Paysandu. [...] Cometi um deslize e quero pedir uma desculpa oficial, bem clara e direta ao torcedor do Paysandu”, afirmou.

O executivo também explicou o contexto da declaração. Segundo ele, a analogia foi utilizada ao responder a um questionamento sobre a possibilidade de o clube priorizar determinadas competições e utilizar equipes diferentes ao longo da temporada.

“Fui infeliz, peço desculpas. Tenho 45 anos de futebol e já visitei vários lugares desse país e alguns no exterior. Uma coisa pela qual nunca fui rotulado é ter sido desrespeitoso ou incompetente. Não existe uma linha no meu currículo que desabone o meu caráter e o meu respeito. Isso não vai mais acontecer”, declarou.