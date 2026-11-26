Remo pode negociar Jajá com o Athletico-PR por R$ 12 milhões, diz jornalista

O Remo teve seu rebaixamento decretado no último fim de semana e já planeja a temporada 2027. O clube possui jogadores que tiveram certo destaque na Série A e que podem render valores importantes para o próximo ano, na disputa da Série B. Um desses nomes é o atacante Jajá, que pode deixar o clube e assinar com o Athletico-PR. A informação é do repórter Max Sousa, da Rádio Liberal +.

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De acordo com o jornalista, Jajá e seu empresário se reuniram com representantes do Athletico-PR. O Furacão fez uma proposta e demonstrou interesse em ficar com o jogador nas próximas temporadas. Porém, o clube não pagaria o valor da multa rescisória, que gira em torno de 6 milhões de euros, aproximadamente R$ 36 milhões.

O Furacão estaria disposto a dar uma compensação financeira ao Remo, já que o clube é o dono dos direitos econômicos de Jajá. Esse valor gira em torno de R$ 12 milhões. Uma reunião pode ser marcada entre Jajá, Furacão e Remo, buscando chegar a um valor. Outra possibilidade é envolver dois jogadores nessa negociação, liberados pelo clube rubro-negro ao Leão Azul, mas ainda sem nomes ou posições reveladas.

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Jajá foi adquirido pelo Remo junto ao Goiás-GO no início da temporada por R$3.7 milhões. O atacante é um dos destaques do Leão na Série A. Aos 28 anos, o jogador possui 36 partidas pelo Remo nesta temporada e marcou 10 gols na elite do futebol nacional, além de ter dado uma assistência.

Antes de jogar pelo Remo, Jajá jogou pelo Arsenal-MG, Americano-RJ, Goytacaz-RJ, Boavista-RJ, além de Criciúma-SC, XV de Piracicaba-SP, Sampaio Corrêa-MA e Portuguesa-SP. Fora do país, defendeu o FC Botoșani, da Romênia, o Al-Nasr e o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes, além do FC Tokyo e do Sagan Tosu, do Japão.

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