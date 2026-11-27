O zagueiro Tchamba utilizou as redes sociais para se manifestar após a derrota do Remo por 3 a 1 para o São Paulo, na abertura da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bastante criticado por torcedores azulinos, o defensor reconheceu que não teve uma boa atuação, mas destacou seu comprometimento com o clube e lamentou os ataques que recebeu após a partida.
O jogador falhou em dois dos gols sofridos pelo Leão diante da equipe paulista e acabou se tornando um dos principais alvos das cobranças da torcida. Em publicação no Instagram, Tchamba não escondeu a decepção pelo desempenho, mas ressaltou que segue dedicado ao trabalho e disposto a dar o seu melhor com a camisa azulina.
Na mensagem, o defensor também fez questão de lembrar que, apesar das cobranças e da exposição no futebol profissional, existe uma pessoa por trás do atleta.
“Entendo as exigências do futebol, a atenção dos torcedores e as críticas que fazem parte da profissão, mas não me esqueço que, antes de ser jogador, sou também um ser humano, com emoções”, escreveu.
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Tchamba comentou que uma atuação abaixo das expectativas não diminui sua dedicação ao Remo. O camaronês afirmou conhecer o próprio trabalho no dia a dia e prometeu continuar buscando evolução para voltar mais forte. Ao mesmo tempo, fez uma ressalva sobre os limites das cobranças recebidas.
“Uma partida ruim não anula o meu compromisso, o meu trabalho, nem o amor que tenho pelo que eu faço. Sei o que entrego no dia a dia e continuarei trabalhando para voltar mais forte. As críticas fazem parte do futebol. A falta de respeito jamais deveria fazer. Cabeça erguida sempre. O trabalho continua”, completou.
Temporada e futuro no Remo
Contratado em março de 2026, após passagem pelo Casa Pia, de Portugal, Duplexe Tchamba conquistou espaço no sistema defensivo azulino e se tornou uma das peças importantes da equipe ao longo da temporada. O zagueiro também ganhou reconhecimento internacional, com convocação para a seleção de Camarões
Fora de campo, a permanência do camaronês para 2027 também segue indefinida. O Remo tem interesse em manter o jogador e apresentou uma proposta de renovação por mais três temporadas, com vínculo previsto até o fim de 2029. A diretoria, inclusive, acionou a opção de renovação prevista no contrato, mas ainda existem questões pendentes para a conclusão do acordo. Tchamba também recebeu sondagem de uma equipe da China, o que pode dificultar os planos do Remo em ter o jogador nas próximas temporadas.