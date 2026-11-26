Remo pode perder Tchamba para o futebol asiático, diz jornalista

O Remo trabalha nos bastidores para garantir a permanência do zagueiro camaronês Tchamba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. No entanto, o clube pode ter dificuldades para concretizar a renovação, já que o defensor entrou no radar de uma equipe do futebol asiático e tem a possibilidade de deixar o Baenão após o encerramento da atual temporada. A informação foi confirmada pelo jornalista Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal +.

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Um dos principais destaques do Leão Azul em 2026, Tchamba é considerado uma das lideranças do elenco e conquistou espaço na equipe desde que chegou ao clube paraense. Titular absoluto do sistema defensivo azulino, o camaronês apresentou regularidade ao longo da temporada e chamou a atenção pelo desempenho dentro de campo. O bom momento também teve reflexos fora do Remo, pois o jogador foi observado e acabou convocado para defender a seleção de Camarões em compromissos durante uma Data Fifa.

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De acordo com as informações divulgadas por Rodolfo Sousa, o zagueiro recebeu uma sondagem de um clube da China, o que pode mudar os planos da diretoria azulina para a próxima temporada. Apesar do interesse na continuidade do atleta, a possibilidade de uma transferência para o mercado asiático pode gerar novas rodadas de conversas entre o jogador, staff e a direção do Remo.

Tchamba chegou ao Leão Azul por empréstimo junto ao Casa Pia, de Portugal, equipe que defendia desde 2022. Com a camisa azulina, o defensor disputou 27 partidas e marcou um gol. O vínculo de empréstimo com o Leão tem duração até o meio de 2027, e o clube paraense possui prioridade para negociar a renovação e tentar assegurar a permanência do jogador.