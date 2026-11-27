O penúltimo compromisso do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro foi com derrota. No Estádio do Morumbis, nesta quinta-feira (26), o Leão abriu a 37ª rodada em confronto com o São Paulo e não conseguiu segurar o resultado de igualdade.
No primeiro tempo, a equipe paulista abriu o marcador com Calleri. Já na etapa final, Gabriel Poveda garantiu a igualdade, que ia dando mais um ponto aos azulinos. Mas, nos minutos finais, Ryan Francisco e novamente Calleri decretaram a vitória são-paulina na chuvosa noite paulistana por 3 a 1.
Com a derrota, o Remo segue com 32 pontos, na vice-lanterna do Brasileirão. Já o São Paulo sobe uma posição, chegando ao 10º lugar, com 48 pontos.
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Na próxima rodada, quando o Brasileirão será encerrado, os jogos serão todos no dia 2 de dezembro, às 21h30. Em Belém, no Estádio do Mangueirão, o Remo vai receber o ameaçado Corinthians brigando contra o rebaixamento. Já o São Paulo vai à Arena da Baixada, em Curitiba, encarar o Athletico.
Deu sono
O primeiro tempo de São Paulo e Remo apresentou duas equipes sem a menor inspiração para jogar futebol. De um lado, o Tricolor Paulista ainda querendo uma vaga na Conmebol Sul-Americana e do outro um Leão cumprindo tabela já rebaixado à Série B do Brasileirão em 2027.
Apesar do interesse são-paulino na partida, o que se viu foi uma equipe que não conseguia transformar a posse de bola em chances reais de gol.
Em alguns momentos, a bola alta foi a tentativa do São Paulo de construir algo. Em uma delas, Arboleda, de cabeça, mandou por cima do gol defendido por Marcelo Rangel.
Quando tentou por baixo, Pedro Lima foi quem mais chegou perto do gol. Em chute da entrada da área, ele obrigou Rangel a fazer a defesa e na sobra Zé Ivaldo mandou por cima.
Acuado no campo de defesa, o Remo saiu apenas duas vezes para pisar no ataque. Nas duas, sem a menor criatividade, chutes de muito longe e sem nenhum perigo ao goleiro Rafael.
Toca no Calleri...
Os 10 minutos finais deram uma esperança de que o confronto poderia ganhar um novo rumo no Morumbis. Aos 39 minutos, Tchamba e Zé Welison deram mole e Calleri roubou a bola na intermediária. Sozinho, ele entrou na área e bateu na saída de Marcelo Rangel. São Paulo 1 a 0.
Santo VAR
Nos acréscimos, Artur foi derrubado por Tchamba dentro da área. De bate pronto, Bruno Arleu de Araújo, árbitro Fifa do Rio de Janeiro, marcou o pênalti. Mas ao ser chamado pelo árbitro de vídeo, comandado por Wagner Reway, Fifa de Santa Catarina, ele voltou atrás da decisão e anulou a penalidade.
Empate
A volta do intervalo trouxe um Remo com mudanças. Marlon e Jaderson foram acionados na esperança de dar um outra vida ao time em campo. No São Paulo, Dorival Junior optou por manter a mesma equipe.
As trocas no Leão surtiram efeito, mas de forma anímica ao time. Em um lance de esperteza, Gabriel Poveda sofreu falta na intermediária e cobrou rápido. David Braga abriu na direita e Yago Pikachu fez o cruzamento.
Vindo de trás, Poveda mergulhou na chuva que caía na cidade paulistana para deixar tudo igual.
Mas...
A reação do Remo foi esboçada em alguns momentos do segundo tempo. Com o placar em igualdade, a equipe se sentiu mais confortável para ir ao ataque.
Em uma das chances criadas, Eduardo Melo não conseguiu aproveitar. O centroavante, sozinho, bateu por cima do gol.
Já nos minutos finais, os golpes finais do São Paulo. Primeiro aos 41 com Ryan Francisco, em um chute cruzado sem chances para Marcelo Rangel. Depois, aos 46 minutos, com Calleri tocando por cima do goleiro azulino. São Paulo 3 a 1 e placar fechado no Morumbis.
Ficha técnica - Brasileirão 2026
São Paulo 3 x 1 Remo
Data: 26.11.2026
Hora: 20h
Local: Estádio do Morumbis - São Paulo
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA/RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (CBF/RJ) e Luiz Claudio Regazone (CBF/RJ)
VAR: Wagner Reway (FIFA/SC)
Cartão amarelo: Pedro Ferreira (São Paulo) | Galeano, Edson Fernando, Tchamba e Thiago Carpini (Remo)
Gols: Calleri (38'1ºT e 46'2ºT) e Ryan Francisco (41'2ºT) | Gabriel Poveda (9'2ºT)
São Paulo: Rafael; Pedro Lima (Newton Jr), Arboleda, Osorio e Iago; Pablo Maia (Pedro Ferreira) e Bobadilla; Artur (Ryan Francisco), Luciano (Lucca) e Lucas Moura (Gustavo Santana); Calleri. Técnico: Dorival Junior.
Remo: Marcelo Rangel; Tchamba, Zé Ivaldo e Zé Welison; Yago Pikachu (João Lucas), Leonel Picco (Marlon), Edson Fernando (Vitor Bueno) e David Braga; Galeano (Jaderson), Gabriel Poveda (Eduardo Melo) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.