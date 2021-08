Técnico, jogadores e funcionários do Remo recebem primeira dose da vacina contra covid-19

Jogadores, comissão técnica e funcionários do Remo receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. O técnico Felipe Conceição, o volante Anderson Uchôa, o atacante Victor Andrade, o lateral direito Thiago Ennes, o goleiro Vinícius e o zagueiro Romércio foram alguns das 50 pessoas do clube vacinadas no Baenão nesta segunda-feira (2), conforme a dose disponibilizada pela Prefeitura de Belém. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o secretário de saúde, Maurício Bezerra, acompanharam a vacinação.

“Foi um momento importante e deixa todo mundo mais tranquilo na proteção da doença e tem que agradecer a prefeitura de Belém que entendeu a importância para a saúde dos nossos atletas e também da população já que fazemos viagens constantemente e nossos atletas poderiam servir como vetores dessa doença”, afirmou o médico do clube, Jean Klay.

O volante Lucas Siqueira comemorou o fato de ter mais pessoas imunizadas na equipe. O capitão do time foi vacinado no início de julho, por meio da campanha de vacinação por idade, mas foi escolhido pela assessoria para falar pelos jogadores.

“Estávamos aguardando há algum tempo em ter todos os funcionários e atlas vacinados. É uma segurança a mais. A gente fica um pouco exposto ao vírus. É importante vacinar para imunizar o grupo”, comentou.

Retorno do público aos estádios

O capitão azulino ainda lembrou que é um passo importante para o retorno ao estádio da torcida.

“A gente vive a expectativa ter liberação do publico no estádio e sabe que só vai entrar quem estiver vacinado. Torce para que o máximo das pessoas consigam se vacinar e estejam aptas. Sabemos que está no processo mas estamos ansiosos para que libere o quanto antes para que a torcida possa vir e curtir os jogos no Baenão”, afirmou.

Treinos

Agora vacinados, o elenco do Remo se prepara para o próximo jogo na Série B a partir desta terça-feira (3). Todos os treinos da semana estão marcados para o CT do clube, localizado em Outeiro. Na sexta-feira (6), às 16 horas, no Baenão, o Leão enfrenta o Operário-PR, pela 16ª rodada. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.