Técnico interino do Remo avalia vice-campeonato da Série C: 'A cereja do bolo era o título'

Após a derrota por 3 a 2 no Mangueirão para o Vila Nova, que sacramentou o vice da Série C do Remo, o auxiliar João Nasser, o Netão, avaliou a decisão. O membro da comissão técnica relembrou os casos do novo coronavírus que prejudicou a preparação do time.

"A covid-19 atrapalhou muito, foram dois grupos que tiveram a doença em 15 dias. Atletas perderam três a quatro kilos, então a gente perdeu fisicamente pela questão da covid. Não conseguimos recuperar totalmente para fazer um grande jogo em termos físico, tático e técnico", comentou.

Ainda assim, Netão fez questão de garantir que o vice na Terceirona não desmotiva os jogadores para irem em busca da Copa Verde. Porém, não nega que o título teria sido um feito importante para a história do clube.

"Nosso objetivo maior era o acesso e conseguimos, a cereja do bolo era o título. Mas pela questão da doença atrapalhou bastante o segundo objetivo, que era ser campeão. Temos que nos concentrar no jogo de quarta-feira da Copa Verde", complementou.