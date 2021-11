Site aponta que chances de rebaixamento do Remo aumentaram depois de derrota na Série B

A derrota do Remo diante do Londrina pela 33ª rodada da Série B deixou o Leão, novamente, em uma situação delicada no campeonato. O resultado desfavorável fez crescer as chances de rebaixamento da equipe azulina. As informações são do site Chance de Gol, especializado em estatística.

De acordo com levantamento feito nesta quinta-feira (4) pelo portal, o Remo tem 4,8% de rebaixamento à Terceirona. O número é quase quatro vezes maior do que o registado no final da 32ª rodada. Na ocasião, o Leão tinha vencido o Cruzeiro fora de casa por 3 a 1.

O resultado negativo diante do Londrina também deixou ainda mais difícil o sonho de acesso. Segundo o site, o Remo tem próximo de 0% de chance de se classificar à Série A do ano que vem.

No momento, o Remo está na 11ª posição da tabela com 41 pontos, teoricamente distante da zona de rebaixamento. No entanto, a diferença de pontos entre o Leão e o Londrina, primeiro time do Z-4, é pequena. Apenas três pontos separam as equipes.

A próxima partida do Remo pela Série B será na sexta-feira (5), às 17h, contra o CSA, pela 34ª rodada da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.