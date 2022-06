Série C: Com retorno de Albano, Remo está escalado para visita ao Volta Redonda

O Remo tem uma notícia positiva para o jogo contra o Volta Redonda, logo mais às 20h, pela Série C do Brasileirão. Para a partida no Estádio Raulino Oliveira, o técnico Paulo Bonamigo conta com o retorno do meia Albano, que está no banco de reservas. O jogador se recuperou de uma lesão muscular. Confira o 11 titular azulino: