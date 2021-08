Série B: Se vencer o Brasil (RS), Remo pode subir para a primeira parte da tabela

Desde a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo não chega na primeira parte da tabela. Atualmente, na 12° posição, com 26 pontos, se vencer o Brasil de Pelotas amanhã (27) e Vasco e CSA (AL), que estão à frente do time azulino, perderem, o Leão sobe para a 10° posição e se distancia do Z4 e se aproximar do G4.

Com uma campanha de altos e baixos, o Remo ficou na zona de rebaixamento durante três rodadas, na sétima, oitava e nona, as últimas, na 20° posição. Desde então, a equipe fez três jogos de recuperação, mas perdeu dois e ficou oscilando, até perder o último jogo. Contudo, a equipe se manteve próximo da primeira parte da tabela.

Assim, se vencer o Brasil de Pelotas pode ser a chance de ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento. Mas para isso, o Vasco, que está na 11° posição, com 28 pontos, precisa perder no domingo (27) para a Ponte Preta (SP). Além disso, o Sampaio Corrêa (MA) tem que vencer o CSA (AL), que é o 10° colocado, no sábado (28).

Brasil de Pelotas e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 19h, no Estádio Bento Freitas. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)