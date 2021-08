Série B: Remo tem menos de 5% de chances de rebaixamento, diz site

Quando a Série B do Campeonato Brasileiro começou, o Remo era um dos candidatos ao rebaixamento. Agora, depois da vitória por 2 a 1 em cima do Confiança (SE), o Leão subiu para a 11° posição da tabela com 26 pontos, e segundo o site Chance de Gol, a possibilidade de cair para a Série C é de 4,2%.

Com 19 jogos, sete vitórias, cinco empates e sete derrotas, o Remo vem fazendo uma campanha com altos e baixos, mas se manter essa estabilidade, pode ficar tranquilamente no meio da tabela e longe do Z4.

Após a última partida, o técnico do Leão, Felipe Conceição, disse que para se livrar da chance de rebaixamento à Série C, o Remo precisa de, ao menos, mais 17 pontos. “A gente tem o objetivo de sair de perto da zona de rebaixamento o quanto antes. Acho que temos um número mágico para esse ano. Na minha visão, um time com 43 pontos escapa do rebaixamento”, declarou o treinador.

O próximo desafio do Remo será contra o CRB (AL), no sábado (21), às 21h, no Baenão.

