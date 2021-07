Série B: Remo encara o Coritiba e tenta mudar cenário ruim do esquema defensivo fora de casa

O Remo joga contra o Coritiba-PR nesta sexta-feira (2) e tenta a reabilitação na Série B. O Leão não vence há seis partidas, cinco delas pelo Brasileirão e amarga a zona de rebaixamento. Mas para sair dessa situação o time que será comandado pelo técnico João Neto precisa organizar o sistema defensivo, principalmente fora de casa. Jogando longe de Belém o Remo levou gols em todas as partidas.

No campeonato Brasileiro o Leão disputou três jogos fora de casa, contra o CRB-AL, Botafogo-RJ e Náutico-PE, sofrendo seis gols, média de dois gols a cada partida longe do Baenão. Jogando em Belém foram apenas dois gols sofridos, ambos na última partida diante do Sampaio Corrêa-MA.

Para este jogo o técnico Netão poderá contar com todos os zagueiros. Kevem e Romércio estão jogando há três partidas juntos. Suéliton esteve na partida contra o Náutico-PE na lateral direita. Jansen se recuperou e já foi opção no banco diante do Sampaio Corrêa-MA.

Coritiba x Remo se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h, no Estádio Couto Pereira. A partida é válida pela 9ª rodada da Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.