Série B: Com prazo perto do fim, diretor do Remo avalia como pouco provável novas contratações

O Remo retornou ao cenário nacional com mais força na disputa da Série B, mais visibilidade, cota de transmissão e com isso o Leão aos poucos tenta a manutenção da equipe na competição. Atualmente com 33 pontos e ocupando a 11ª posição, o Remo aparentemente não vai mais contratar, mesmo com algumas críticas por parte do torcedor, que pede um elenco mais “encorpado” para a reta final do Brasileiro. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol, Dirson Medeiros ao O Liberal.

Com o prazo de inscrições na Série B encerrando no próximo dia 30 de setembro, o Leão não está mais tão ativo no mercado. O dirigente azulino informou que as contratações praticamente foram cessadas, a não ser que ocorra algo inesperado, que obrigue o Remo a repor peças.

“Provavelmente não [terá mais ninguém contratado]. Todas as posições possuem pelo menos dois atletas do mesmo nível de competitividade”, comentou, Dirson.

A equipe azulina conta com alguns jogadores que fazem outras funções, o famoso "coringa", como é o caso de Marlon, que é lateral-esquerdo mas pode jogar de zagueiro, Rafael Jansen, que atua na zaga mas pode jogar nas laterais esquerda e direita. Outra situação é de Marcos Júnior, que desempenha a função de meia e também de volante.

Goleiros: Vinícius, Thiago Rodrigues e Rodrigo Josviaki

Laterais: Thiago Ennes e Wellington Silva (direita) e Marlon, Raimar e Igor Fernandes (esquerda)

Zagueiros: Romércio, Kevem, Rafael Jansen, Edu e Fredson

Volantes: Arthur, Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Pingo (base), Neto Moura, Warley (base), Paulinho Curuá e Henrique (base)

Meia: Felipe Gedoz, Marcos Júnior e Thiago Miranda

Atacantes: Victor Andrade, Lucas Tocantins, Matheus Oliveira, Renan Gorne, Rafinha, Wallace (base), Jefferson, Erick Flores, Neto Pessôa e Tiago Mafra (base)