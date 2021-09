Série B: Avaí chega a Belém com ex-Remo, Paysandu e Tuna no elenco

O Remo recebe o Avaí-SC, nesta quinta-feira (16), em Belém, pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O Leão azul briga para passar para a primeira parte da tabela e se distanciar o mais rápido possível da zona de rebaixamento. Neste confronto diante dos catarinenses, marca o reencontro do ex-goleiro azulino Claudinei com o Estádio Baenão.

Atualmente técnico do Avaí, Claudinei dos Santos Oliveira, já defendeu as cores do Remo. Ele foi o goleiro azulino em 2000, treinado por Paulo Bonamigo e teve como sua “segunda casa” o Baenão. Claudinei foi revelado pelo Santos-SP, passou por vários clubes paulistas e tambpem defendeu a cruz de malta paraense, a Tuna Luso Brasileira em 2001. Claudinei ainda defendeu o nacional-SP, Ferroviária e encerrou a carreira em 2003.

Na carreira de treinador de futebol desde 2013, Claudinei já comandou o Botafogo-SP Santos-SP, Goiás-GO, Paraná-PR, Vitória-BA, Sport-PE, Chapecoense-SC e está na quinta passagem pelo Avaí.

Ex-bicolores

A equipe catarinense possui no elenco dois ex-jogadores que passaram pelo Paysandu. O lateral-esquerdo João Lucas, de 30 anos, jogou em Belém pelo rival azulino em 2015 e 2016, atuando em 65 partidas.

Lateral João Lucas defende o Avaí desde o ano passado (Fernando Torres / Paysandu)

Outro que vestiu a camisa do Paysandu e enfrentou o Remo várias vezes é o atacante Vinícius Leite. O jogador deixou o clube paraense ano passado, após receber proposta do Avaí. Pela equipe paraense foram duas temporadas (2019 e 2020) foram 64 jogos com nove gols e o título do Parazão de 2020.

Vinícius Leite (ao centro) foi campeão pelo Paysandu em 2020 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Cenário

O Avaí luta pelo G4 da Série B e ocupa a quinta posição na tabela com 37 pontos. Já o Remo está na 11ª posição com 30 pontos conquistados. No primeiro turno, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), o clube catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0.

Agenda

Remo x Avaí jogam neta quinta-feira (16), às 21h30, no Baenão, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.