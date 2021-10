Sem 'falso 9', Felipe Conceição define escalação do Remo contra a Ponte Preta

O Remo está escalado para enfrentar a Ponte Preta, logo mais, pela 31ª rodada da Série B. O técnico Felipe Conceição mexeu na formação tática e não fará uso do tão criticado sistema com "falso 9", função que vinha sendo exercida pelo meia Felipe Gedoz. O camisa 10 segue titular, mas terá a companhia do centroavante Neto Pessôa comandando o setor ofensivo.

Além disso, pela ausência de Kevem causada por uma lesão muscular, Marlon fará a dupla de zaga com Rafael Jansen. Romércio, ainda sem ritmo de jogo, inicia no banco de reservas.

Confira o time completo: