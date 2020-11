Sem Eduardo Ramos e com Felipe Gedoz, Remo é escalado para jogo contra o Manaus

O Remo divulgou a escalação para o jogo desta noite (28), às 19h, contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia. A equipe do técnico Paulo Bonamigo vem com novidades: o meia Eduardo Ramos ficou de fora, inclusive do banco. o meia-atacante Hélio e os atacantes Salatiel e Tcharlles estão de volta ao time titular. Outro detalhe que chama a atenção é o volante Lucas Siqueira como capitão.

CONFIRA A ESCALAÇÃO DO REMO