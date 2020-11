'Satisfeito com o empate', afirma técnico do Remo após visita ao Vila Nova, na Série C

O Remo arrancou um empate sem gols com o Vila Nova-GO, na Série C, na noite deste domingo (1°). O time até ficou próximo da derrota, após o árbitro marcar pênalti para os mandantes. No entanto, a estrela do goleiro Vinícius brilhou e o Leão conseguiu sair com um ponto. Quem valorizou o resultado foi o técnico azulino, Paulo Bonamigo, que destacou a mudança de um sistema mais propositivo para o reativo.

"A gente não pode ter uma forma de jogar. Tem que ter variações. O grupo deu a resposta em termos de desempenho. O adversário marca muito forte do meio pra frente. Fico satisfeito porque todos tentaram e lutaram em tentar fazer uma grande partida, mas a gente fica satisfeito com o empate", afirmou Bonamigo.

A partida:

"Foi o jogo mais difícil que nós encontramos na Série C até agora. O Vila Nova, do ponto de vista técnico e tático, é uma equipe muito bem organizada. Tem valores individuais. Sabíamos da dificuldade. Alternamos momentos dentro do jogo. O início foi bom, depois o Vila Nova teve mais volume. No geral, gostei mais pela entrega, disciplina tática, vontade do grupo de neutralizar os pontos fortes do adversário e ainda tentar alcançar a vitória."

Razões do empate ser positivo:

"Pelo adversário e jogar na casa deles. Eles foram em Belém e tiraram um ponto da gente. Nós viemos aqui [em Goiânia] e empatamos também. É uma equipe concorrente direta pelo segundo lugar. O ponto importante para nós e vamos pensar agora no restante da competição."

O que faltou à equipe:

"Ter transição rápida com mais consistência. Até chegamos, mas faltou o último passe. Previmos a dificuldade pela qualidade do Vila. Vamos continuar trabalhando. Temos potencial para melhorar muito a nossa construção [de jogo]. Sair quando tiver um bloco alto. [Faltou] ficar mais com bola, fizemos muita ligação, jogo direto. Na própria transição, jogávamos bola médias e longas e não surtia efeito. Porque a nossa velocidade era nos corredores e não no centro. Não conseguimos ser contundentes para achar o gol."