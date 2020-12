Saiba onde assistir Remo x Ypiranga-RS pelo quadrangular final da Série C

O Remo recebe o Ypiranga-RS na noite deste domingo (27), às 19h, no Mangueirão, em Belém. A partida é válida pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. Para o Leão Azul vale a retomada da liderança do grupo, que foi assumida pelo Paysandu, ontem, após vitória diante do Londrina-PR.

A equipe do Remo ocupa a vice-liderança com quatro pontos, uma vitória coloca o Remo na ponta com sete e o clube paraense dá um passo importante na batalha para subir à Série B, que não disputa desde 2007.

Já para o Ypiranga encara o Remo como o “jogo da vida”. Sem somar pontos no quadrangular, o clube gaúcho é o lanterna e tenta sobreviver na competição. Promessa de uma partida movimentada no Mangueirão.