Revelado pelo Vila Nova, goleiro do Remo fala sobre reencontro na final da Série C: 'Vou brigar para ser campeão'

A decisão da Série C entre Remo e Vila Nova-GO marca o reencontro de um jogador com o time no qual foi revelado. O goleiro Vinícius, de 36 anos, ídolo e titular absoluto no Remo, começou a carreira no Tigre em 2004 e ficou por quatro anos até ir para o Boa Vista-RJ. Vinícius jogou contra o Vila Nova várias vezes, mas em uma decisão de Campeonato Brasileiro é a primeira vez. Ele falou sobre esse reencontro.

“Enfrentei o Vila Nova em outras ocasiões. Mas agora vale o título. Fico feliz porque é um clube que tenho carinho grande. Me revelou para o futebol. Fico feliz pelo acesso dele. Mas agora defendendo essa camisa e vou brigar para ser campeão porque a gente sabe da importância que é ser campeão brasileiro”, afirmou.

O confronto também marca o reencontro com o ex-técnico do Remo, Marcio Fernandes, que comandou o Leão em 2019. Saiu após o time encerrar a participação na Série C. Ano passado, Vinícius encontrou com Marcio Fernandes também pela Série C, mas o treinador estava no Treze-PB lutando para evitar o rebaixamento. O fato de conhecer o técnico pode ajudar de alguma forma o Remo, segundo comenta o goleiro azulino.

“Muito bom enfrentar um treinador que eu conheço na final. Melhor que enfrentar na condição de briga de rebaixamento. Encontramos quando estava no Treze, em condição ruim de rebaixamento, e agora encontramos na disputa do título. Oportunidade boa. Sabemos da maneira que o time dele costuma jogar e temos que ter mais intenção ainda. Ele trabalha bem bola parada. É neutralizar os pontos fortes. Tem que estar atento a todos os detalhes para não sermos surpreendidos.”

A primeira partida entre o Tigre e o Leão será no sábado, às 17 horas, no Estádio OBA, em Goiânia. A volta será no dia 30 de janeiro, às 17 horas, no Mangueirão. O Remo tenta adiar a data do primeiro confronto por causa dos casos de covid-19 do elenco. No total, o Leão tem 11 desfalques confirmados, sendo que cinco são titulares. Além disso, também não vai contar com o técnico Paulo Bonamigo, que também pegou covid-19.

O goleiro Vinícius disse que o Remo está treinando normalmente e focada em fazer um bom jogo em Goiânia, independente dos problemas.

“Estamos trabalhando com o pensamento de ter o jogo no sábado. Com foco total e força. A gente está trabalhando da maneira que nos permitem. Estamos realizando trabalhos físico, técnicos, táticos para entrar no sábado preparados para grande batalha e sabendo que não tem peça de reposição. Jogos bastante equilibrado para alcançar o resultado em Goiânia que nos permite está lutando pelo título. Esperamos que todos estejam bem para trazer a decisão para Belém”, afirmou.

Vinícius ainda lembra que os jogadores que vão atuar na partida de sábado são experientes e jogaram em outras partidas e não há motivo para ter qualquer desconfiança.

“Trabalhar muito. Os jogadores já atuaram em algumas partidas. Não é surpresa para ninguém. Todos tiveram oportunidade para jogar. Sabem da maneira que o professor Bonamigo sabe de jogar. Oportunidade única de disputar uma final de Campeonato Brasileiro”, garantiu.

A final da Série C entre Remo e Vila Nova vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.