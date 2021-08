Rescisão de zagueiro ex-Remo é protocolada e jogador se apresenta no ABC

A rescisão do zagueiro Suéliton, que estava no Remo, já foi protocolada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O jogador era a quarta opção na equipe azulina e pouco foi utilizado pelos técnicos Paulo Bonamigo e Felipe Conceição. O atleta recebeu proposta do ABC-RN e decidiu rescindir com o Leão em comum acordo.

Suéliton, que teve passagens pelo futebol português e boliviano, fez apenas quatro partidas com a camisa do Remo em 2021, duas pela Copa do Brasil e outras duas pela Série B. O jogador já foi anunciado pelo ABC, se apresentou, realizou exames e já iniciou os treinamentos na equipe potiguar, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Suéliton, de 30 anos, já havia defendido o clube nordestino nas temporadas 2014 e 2015.