Remo x Vitória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/4) pela Série C do Brasileirão

As equipes Remo x Vitória entram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (08/04), para disputar a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Remo x Vitória ao vivo?

A partida Remo x Vitória pode ser acompanhada ao vivo pelo portal O Liberal, pelo serviço de streaming DAZN e pelo Tiktok oficial da Copa do Nordeste, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Remo x Vitória chegam para o jogo?

Remo foi o campeão do Parazão de 2022, onde somou 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota, além de 20 gols marcados e 10 gols sofridos. Sua única derrota nesta competição foi por 3 a 1 durante a partida de volta da final disputada contra o Paysandu.

Vitória foi eliminada do campeonato baiano ainda na primeira fase, quando ficou em 5° lugar e somou 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Marlon, Daniel Felipe, Leonan, Ricardo Luz; Curuá, Anderson Uchôa, Marciel; Pimpão, Bruno Alves e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo.

Vitória: L. Arcanjo; M. Moraes, E. Páscoa, R. Ribeiro, Salomão, João Pedro, Alemão; A. Santos, Eduardo; Roberto e Tréllez. Técnico: Geninho.

Ficha técnica - Remo x Vitória

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém (PA)

Data/horário: 9 de abril de 2022, às 17h