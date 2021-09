VÍDEO: Ex-dupla Re-Pa afasta polêmica e explica porque pode comandar o Náutico contra o Remo

Esta sexta-feira (24) é um dia especial e cheio de reencontros na partida entre Remo e Náutico, que começa às 19h, no Baenão, pela Série B. O mais esperado, certamente, é do Leão com o torcedor azulino, 529 dias depois do último jogo com público do clube.

Outra curiosidade é o retorno do técnico Hélio dos Anjos ao Náutico-PE. Praticamente 24 horas depois do anúncio da volta do comandante ao Timbu, o treinador estará à beira do gramado, mesmo sem ter o novo contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Normalmente, isto seria motivo para que Hélio assistisse à partida das tribunas do Baenão. Porém, como a rescisão do contrato do técnico (que pediu demissão há um mês do Náutico) não foi protocolada no BID, o ex-dupla Re-Pa vai estar no duelo. E o próprio Hélio tratou de explicar:

