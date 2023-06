A equipe feminina do Remo enfrenta o Mixto-MT, pela final do Campeonato Brasileiro Série A3, com o jogo de ida neste sábado (17), em casa, no Estádio Baenão. A partida estava prevista para começar às 19h30, mas, por conta da forte chuva em Belém, a bola só começou a rolar às 20h. Acompanhe ao vivo:

