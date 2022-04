Remo x Manaus: Leão Azul leva a melhor diante dos amazonenses; veja os números

O confronto entre Manaus-AM x Remo pela segunda rodada da Série C, marcado para o próximo sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), marca o reencontro entre as equipes após quase cinco meses. O último jogo entre as equipes foi no Baenão, pelas quartas de final da Copa Verde 2021, com o Leão Azul tendo ampla vantagem diante do clube amazonense.

Ao todo Remo x Manaus se enfrentaram oito vezes na história, com o primeiro confronto sendo vencido pelo Gavião, 2 a 0, no dia 31 de janeiro de 2018, pela Copa Verde, também na Arena da Amazônia, palco da partida do próximo sábado, sendo o único triunfo do clube contra o Remo. Em 2018 o Manaus eliminou clube paraense da competição regional, empatando a partida de volta em Belém por 1 a 1, no Mangueirão.

Mas desde então o Remo abriu vantagem nos jogos contra o Gavião. São oito partidas disputadas, com quatro vitórias do Leão Azul, três empates e um revés. O último jogo entre as equipes ocorreu no dia 24 de novembro de 2021, no Baenão. Goleada azulina por 3 a 0, com dois gols de Neto Pessôa e um de Erick Flores, carimbando o “passaporte” azulino para a semifinal da Copa Verde, que terminou com o título da competição.

Veja os confrontos

31/01/2018 - Manaus 2 x 0 Remo - Copa Verde

14/02/2018 - Remo 1 x 1 Manaus - Copa Verde

27/09/2020 - Remo 1 x 0 Manaus - Série C

28/11/2020 - Manaus 0 x 2 Remo - Série C

13/02/2021 - Manaus 1 x 1 Remo - Copa Verde

18/02/2021 - Remo 6 x 2 Manaus - Copa Verde

12/11/2021 - Manaus 1 x 1 Remo - Copa Verde

24/11/2021 - Remo 3 x 0 Manaus - Copa Verde