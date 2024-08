Remo x Londrina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pela Série C

Remo x Londrina disputam hoje, sábado (17/08), a 18° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Londrina ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Remo é o 9° colcoado da Série C e acumula 7 vitórias, 1 empate, 9 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias e 3 derrotas.

Já Londrina ocupa a 7° posição com 6 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Remo x Londrina: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; João Afonso, Ligger, Bruno Bispo; Vidal, Bruno Silva, Giovanni Pavani, Sávio; Pedro Vitor, Rodrigo Alves e Jaderson. Técnico: Rodrigo Santana

Londrina: Gabriel Félix; Maurício Lima, João Victor, Rayan Ribeiro, Geferson; Henrique Rafael, Kady, Tauã, Iago Teles; Everton Moraes e Gustavo França. Técnico: Claudinei Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Remo x Londrina

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 17 de agosto de 2024, 21h