Remo viaja na madrugada de quinta-feira e pode ter novidades na relação do jogo contra o Vila Nova

O Remo encerrou na manhã desta quarta-feira a preparação em Belém para o primeiro jogo contra o Vila Nova pela final da Série C. A partida será no sábado, às 17 horas, no OBA, em Goiânia (GO). O time azulino viaja para o local do jogo na madrugada desta quinta-feira (21), onde vai realizar mais dois treinamentos até o dia do confronto com o Colorado.

Dois jogadores devem estar na relação azulina que vai para o jogo: os volantes Lucas Siqueira e Julio Rusch. Na atividade desta quarta, no Baenão, os dois realizaram o trabalho de transição. Primeiro, fizeram um atividade física na academia do NASP. Depois, foram para o gramado do Baenão e treinaram com bola. Os demais também fizeram uma atividade física na academia e depois o treino técnico-tático em campo reduzido.

O retorno deles será importante para o time azulino, que tem 11 desfalques por causa da covid-19. Além do técnico Paulo Bonamigo, do auxiliar Edson Gonzaga e do coordenador técnico Netão, também estão fora os zagueiros Rafael Jansen, Mimica e Warley, o lateral-esquerdo Marlon, os volantes Charles e Gelson, os meias Carlos Alberto e Dioguinho e os atacantes Salatiel, Augusto e Ronald.

Na tarde desta quarta-feira, o Remo ainda informou que Ivo de Sá, conhecido como Pepo, auxiliar e analista de desempenho também testou positivo para covid-19. Com isso, o Remo será comandado pelo preparador físico Renan Capra no jogo contra o Vila Nova.

A partida entre Remo e Vila Nova terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.