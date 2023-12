Remo vence o JP8 e é campeão paraense de basquete adulto masculino 2023; veja fotos

O Remo é o campeão paraense de basquete adulto masculino da temporada 2023. O Leão Azul venceu a equipe do JP8 na noite de ontem (20), por 79 a 48, no Ginásio Serra Freire e ficou com a taça da competição com 3 a 0 no placar final do playoff.

O Leão foi soberano na disputa diante do JP8. A equipe azulina venceu com facilidade as três partidas e voltou a levantar a taça da competição estadual após cinco anos, quebrando a sequência de títulos do Paysandu, que não participou da competição.

