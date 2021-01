VÍDEO: Remo vence o Gama e está nas quartas de final da Copa Verde

O Remo venceu o Gama por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, no Mangueirão, e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Verde. O único gol da partida foi dado para Kevem. Na hora, ficou uma confusão para saber se tinha sido o zagueiro ou o atacante Salatiel, apesar dele não ter nem tocado na bola na jogada que garantiu a vitória azulina. E o árbitro Breno Vieira Souza validou o gol para Kevem na súmula da partida.

Assista os melhores momentos

O Remo vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Rio Branco x Independente-PA, que ainda jogam nesta quarta, às 18 horas, na Arena Acreana.

Na tabela da competição, o primeiro jogo está marcado para o próximo final de semana. No entanto, a partida será transferida para o dia da semana já que no sábado (30), o Remo enfrenta o Vila Nova-GO pela final da Série C. O jogo de volta das quartas de final da Copa Verde será no dia 6 ou 7 de fevereiro.

Saiba como foi a partida lance a lance

JOGO

O jogo começou bastante movimentado no Mangueirão. As duas equipes foram para o ataque e tentavam de toda forma abrir o placar.

Com os retornos de alguns jogadores, o Remo aproveitava o lado direito formado por Ricardo Luz e o atacante Augusto. Também tinha a boa movimentação de Tcharlles e Salatiel.

Essa proximidade ficou clara aos quatro minutos, quando Augusto escapou bem pela direita, invadiu a área e cruzou para o meio da área. Tcharlles conseguiu o desvio e acertou o travessão.

Depois, Ricardo Luz escapou em velocidade pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou pela defesa e, mais uma vez, chegou em Tcharlles, que acabou parado pelo goleiro do Gama.

Insistência e dúvida de quem é o gol

Aos 21 minutos, após várias tentativas, o Remo conseguiu abrir o placar no Mangueirão. A jogada começou com cobrança de escanteio do Ricardo Luz cobra escanteio. Kevem cabeceou e a bola parou no fundo da rede. Na hora, a dúvida era se Salatiel tivesse tocado na bola. Mas as imagens mostraram que o atacante não fez nada e o árbitro validou o gol para o zagueiro Kevem.

Lá e cá

Após o gol, o time azulino teve outras chances, mas faltava melhorar o toque final. Já o Gama parou nas defesas do goleiro Vinícius, nas poucas oportunidades. O primeiro tempo terminou com o Remo em vantagem.

Segundo Tempo

Após mudanças, o Gama foi para o ataque e teve muitas chances. Faltou melhorar o toque final. Foi assim quando David Barboza chutou cruzado e Caíque se jogou de carrinho na pequena área tentando pegar a bola. Só que acabou a zaga desviou e foi marcado escanteio.

Em outra oportunidade, Caíque avançou, invadiu a área e chutou forte. A bola explodiu no rosto de Vinícius e saiu pela linha de fundo. O goleiro precisou ser atendido.

Inacreditável!

O Remo teve a melhor chance no segundo tempo para marcar o segundo. Tcharlles invadiu a área sozinho e chutou em cima do goleiro Léo, que dá rebote. O atacante chutou de novo, mas a bola foi na trave e ficou só a vontade de gol.

E o Remo foi se defendendo e assim garantiu a vaga nas quartas de final da competição regional.

Próximo compromisso azulino

Agora, o Remo foca no jogo de volta da final da Série C. O Leão precisa vencer por quatro gols de diferença o Vila Nova se quiser ter a chance de colocar as mãos na taça e ser bicampeão. A partida será no sábado (30), às 17 horas, no Mangueirão.

Ficha técnica

COPA VERDE

Oitavas de Final – jogo único

REMO: Vinícius; Ricardo Luz, Fredson (Mimica), Gilberto Alemão e Kevem; Pingo (Julio Rusch), Gelson, Carlos Alberto (Felipe Gedoz); Augusto (Wallace), Salatiel (Eduardo Ramos), Tcharlles

TÉCNICO: Renan Capra

GAMA: Léo; João Pedro (Weverton), Gustavo Rambo, Igor e Júnior Alves; Kasado (David Fernandes), Willian Kaefer e Mirray (Fernando); David Souza, David Barboza (Ueslei) e Caíque.

TÉCNICO: Victor Santana

Gol: Salatiel (21’/1º)

Cartão Amarelo: Salatiel, Ricardo Luz, Tcharlles

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Árbitro: Breno Vieira Souza - GO

Assistentes: Paulo Cesar Ferreira de Almeida – GO e Tiego Henrique dos Santos Braga - GO

Quarto Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso - PA