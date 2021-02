Remo: Uchôa esclarece sobre lesão e fala a respeito de travessia: 'Sei um pouco da atmosfera'

Pela primeira vez, de forma oficial, o meia Anderson Uchôa falou como atleta do Clube do Remo. A princípio, o jogador foi questionado sobre como se deu a negociação com os azulinos - o detalhe é que ele estava com a proposta de renovação do Paysandu e já havia sinalizado de forma favorável. "Estava em casa. O Remo entrou em contato com o meu empresário. Tomei a decisão junto com a minha família e achamos melhor vim para o Remo".

É o segundo Campeonato Paraense que o atleta disputará. Foi campeão em 2020 com a camisa do rival Paysandu, inclusive, assinando gol na final contra o Remo. "É um campeonato que ocorre com chuva, mas temos um time forte e um elenco competitivo. Estrear bem e com vitória, fazendo o que sei que é jogar bem", ressaltou. Dentro do elenco azulino, há outros jogadores que já atuaram pelo Paysandu, casos do meia Lucas e do lateral Marlon. "Já sei um pouco da atmosfera. O futebol não tem mistério. É entrar em campo e fazer o meu futebol".

O atleta também comentou a respeito do insucesso na Copa Verde 2020. "Aqui sempre vai ter pressão. Agora a Copa Verde já passou. Temos que pensar para frente. Não tem tempo para ficar lamentando".

Por fim, Uchôa esclareceu sobre a lesão no púbis, a partir de uma outra lesão muscular localizada na coxa direita, que o tirou da reta final da Série C quando ainda representava o Paysandu. "Todos sabiam da minha lesão, fiquei fora do quadrangular final. Pessoal (do Remo) falou que não precisava me preocupar. Eles falaram que me deixariam em condições".