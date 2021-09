Remo: torcedores com ingressos do 'Baenão em Lúmens' terão direito ao jogo na Série B

A volta dos torcedores aos estádios no Pará está próxima de ocorrer, falta apenas a autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a bola rolar com as torcidas apoiando os clubes. Em Belém o Remo já se planeja para o reencontro com o “Fenômeno Azul” e o primeiro jogo à noite do Leão na Série B uma categoria terá seu direito garantido de assistir à partida.

Além dos 1.300 sócios-torcedores adimplentes que continuaram pagando o programa durante a pandemia, os azulinos que adquiriram os ingressos do “Baenão em Lúmens”, ou o “Jogo da Luz”, popularmente chamado, terão suas entradas asseguradas pela diretoria remista. A informação foi confirmada pelo clube em seu perfil oficial no Twitter.

“Azulinos, quem comprou o ingresso do ‘Baenão em Lúmens’, o direito está garantido. No primeiro jogo à noite liberado para o público no Banpará Baenão, acontecerá o Jogo da Luz”, informou.

O “Jogo da Luz” foi lançado em dezembro de 2019 e era uma campanha para arrecadar recursos para a compra dos novos refletores do Baenão. A diretoria iniciou com vendas de vouchers no valor de R$60 o primeiro lote, R$70 o segundo e R$80 o terceiro. Vários torcedores adquiram o ingresso e questionaram bastante nas redes sociais se teriam ou não direito ao jogo nesta retomada do público aos estádios.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Remo para saber a quantidade de bilhetes do “Jogo da Luz” foram vendidos, mas até o momento não obteve retorno.