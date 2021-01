Remo: tomar dois gols em um único jogo é raro na Série C 2020

No último domingo (3), o Remo foi surpreendido pela equipe do Ypianga-RS na derrota por 2 a 1, que pode custar a liderança do grupo D do quadrangular final da Série C. Tomar dois gols na mesma partida é coisa rara para a equipe azulina nesta temporada: dos 22 jogos realizados até aqui no Brasileirão, o time tomou dois gols em apenas quatro, ou seja, 18% dos jogos da Terceirona.

Um fator que chamou atenção para essa derrota do Remo, segundo o técnico Paulo Bonamigo, foi a bola parada, onde o Ypiranga venceu em cima dos detalhes. “A bola parada foi determinante, estamos tão bem treinados nessa jogada, foram poucos gols sofridos, estávamos bem concentrados nessa bola, isso foi um fator que deu um ânimo maior ao adversário”, disse o treinador em coletiva após a partida.

Outro ponto que pode ser destacado, foi o segundo gol do Canário, quando o atacante Jean Silva, sem marcação, chutou para Cristiano que estava dentro da grande área. Bonamigo avalia que Jean se destacou nos dois jogos. “É um jogador muito rápido, que se tornou o destaque do jogo. Mas foi uma individualidade, nós tivemos as nossas”, avaliou.

Os outros dois jogos em que a defesa do Remo levou dois gols foi na quinta rodada, quando empatou com o Treze-PB, em 2 a 2. E no clássico Re-Pa, da última fase do primeiro turno da Série C, quando conseguiu virada, por 3 a 2.

Foram 22 partidas, o Remo levou dois ou mais gols em apenas três, o que significa 18% dos jogos da Série C. A próxima partida da equipe azulina será o clássico “Rei da Amazônia”, no próximo domingo (10), às 18h, no estádio do Mangueirão.