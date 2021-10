Remo segue em preparação para o jogo contra o Londrina

O Remo passou o final de semana se preparando para o jogo contra o Londrina, marcado para terça-feira (2), às 19 horas, no Baenão. Segundo assessoria, foi realizado um trabalho de posicionamento nos treinos.

A assessoria ainda informou a situação de alguns jogadores que estavam no DM. Rafinha, Pingo e Kevem estão na fase de transição 1, quando é tratado pela equipe de fisiologia do clube. Já Vinícius e Erick Flores estão na reta final da fase de transição, que é a parte da preparação física. Se liberados a tempo, podem até aparecer na relação do jogo contra o Londrina.

A partida entre Remo e Londrina terá transmissão Lance a Lance em Oliberal.com.