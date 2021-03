Remo recebe o Itupiranga em partida que marca duas realidades diferentes

O confronto entre Remo e Itupiranga marca o duelo entre o líder e o lanterna da competição. A partida sofreu uma alteração no horário, por conta do novo decreto do governo do estado, onde determina o toque de recolher a partir das 21h.

Remo está com seis pontos, após duas vitórias sobre Gavião por 4 a 1, e sobre o Bragantino por 3 a 2. Para o técnico Bonamigo, a equipe precisa manter o padrão de desempenho que vem apresentando durante as duas primeiras rodadas.

“Acho que o grupo está muito consciente. Em campeonato regional, a motivação é muito grande em todas as equipes que temos enfrentados, sabemos que precisamos evoluir a questão da bola parada, um pouco mais de atitude”, afirmou.

A equipe azulina terá um grande desfalque, o goleiro Vinicius está fora do jogo já que testou positivo para covid e terá como substituto Thiago Rodrigues.

Já o Itupiranga, vem de duas derrotas, para o Paragominas de 3 a 1 e para o Castanhal por 1 a 0. O Jacaré precisa de pelo menos um empate para sair da lanterna da competição.

FICHA TÉCNICA

Remo x Itupiranga

Data: 11/03/2021

Local: Estádio do Baenão

Horário: 17h

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso / CBF

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso / CBF e Nayara Lucena Cardoso / CBF

Quarto árbitro: Emanuel Luiz Ribeiro / FPF

Remo: Thiago Rodrigues, Marlon, Wellington Silva, Jansen, Fredson, Lucas Siqueira, Andreson Uchôa, Ricardo Oliveira, Dioguinho, Wallace e Renan Grone.

Técnico: Paulo Bonamigo

Itupiranga: Labilá; Ramon, Charles, Keven e Tiago Von; Tárcio, Caíque, Doque e Pelezinho; Eliclei e Guga.

Técnico: Vando