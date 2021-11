Remo realiza treino aberto antes de partida decisiva contra o Goiás; zagueiro pode ser desfalque

O Remo tem uma partida com cara de decisão na noite de segunda-feira (15), pela Série B. Antes de receber o Goiás, o clube realizou um treino aberto à torcida, no Estádio Baenão, para tentar dar um ânimo a mais, na partida que pode sacramentar a permanência azulina na Série B do ano que vem ou aproximar ainda mais do Z4.

Preocupação

Após o treino, os jogadores do Remo jogaram as camisas em que realizaram os trabalhos aos torcedores presentes. Porém houve um ponto negativo: durante o treinamento, o zagueiro Rafael Jansen saiu para o vestiário e pode ser desfalque por lesão.

Depois do empate contra o Manaus, na sexta-feira (12), pela Copa Verde, o auxiliar-técnico Netão comemorou que a equipe não teria desfalques contra o Goiás. Na última partida, o Remo contou com o retorno do goleiro Vinícius e do meia Erick Flores, que inclusive jogaram.

Apoio

Como prova de que o torcedor azulino está preparado para incentivar o time na luta pela permanência, o Remo divulgou que todos os ingressos para a partida contra o Goiás foram vendidos. Com isso, é de se esperar pouco mais de seis mil pagantes no Baenão.

Cenário

O Remo é o atual 15° colocado da Série B, com 41 pontos. No momento, a equipe está três pontos acima da zona de rebaixamento. O primeiro dentro do Z4 é o Brusque, com 38 pontos. No entanto, caso o Leão Azul vença, e Brusque e Londrina sejam derrotados, o clube paraense se garantirá na Segundona 2022.

Já a situação do adversário é bem tranquila. O Goiás disputa uma vaga na Série A do Brasileiro do próximo ano. Atualmente, o Esmeraldino do atacante Nicolas, xodó do Paysandu, está quinto lugar, com 58 pontos. Em caso de vitória, o Goiás termina a rodada dentro do G4.

Acompanhe

O jogo entre Remo e Goiás começa às 20h desta segunda-feira (15), no Estádio do Baenão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.