Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda

Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe

Fábio Will
Remo quer se manter próximo do G4 (Samara Miranda / Remo)

O Remo terá pela frente o Volta Redonda-RJ, nesta quarta-feira (23) e precisa vencer para não se distanciar ainda mais do G4 da Série B. Nesse jogo o Leão Azul será comandando pelo auxiliar-técnico Flávio Garcia, antes de Guto Ferreira assumir. Mas Flávio terá alguns problemas para resolver no time azulino, que terá vários desfalques.

A equipe azulina não terá seis atletas para o jogo contra o Volta Redonda, fora de casa, pela Série B. O  lateral Sávio com uma lesão no joelho está fora da partida e pode demorar no Departamento Médico, além do meia Régis, que tele uma lesão no jogo contra o Atlético-GO.

Quem estará de fora é o artilheiro da Série B, Pedro Rocha. O jogador teve uma contusão no ombro esquerdo e não viajou para o Rio de Janeiro com o restante do elenco. O volante Pavani, que não vem atuando continua em tratamento em Belém e pode ser novidade apenas diante do CRB, na próxima rodada. O mesmo ocorrendo com o volante Cantillo, que segue em tratamento. Fechando o grupo que está de fora tem o lateral Marcelinho, que vem de lesão na coxa.

Volta Redonda x Remo duelam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ). A partida é válida pela 28ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série b

remo x volta redonda
Remo
