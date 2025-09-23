Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe Fábio Will 23.09.25 18h54 Remo quer se manter próximo do G4 (Samara Miranda / Remo) O Remo terá pela frente o Volta Redonda-RJ, nesta quarta-feira (23) e precisa vencer para não se distanciar ainda mais do G4 da Série B. Nesse jogo o Leão Azul será comandando pelo auxiliar-técnico Flávio Garcia, antes de Guto Ferreira assumir. Mas Flávio terá alguns problemas para resolver no time azulino, que terá vários desfalques. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe azulina não terá seis atletas para o jogo contra o Volta Redonda, fora de casa, pela Série B. O lateral Sávio com uma lesão no joelho está fora da partida e pode demorar no Departamento Médico, além do meia Régis, que tele uma lesão no jogo contra o Atlético-GO. VEJA MAIS Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando Com jogo marcado para o Baenão, CBF divulga tabela detalhada das rodadas 33 a 36 da Série B Campeonato se encaminha para a reta final e Remo e Paysandu terão duelos importantes Quem estará de fora é o artilheiro da Série B, Pedro Rocha. O jogador teve uma contusão no ombro esquerdo e não viajou para o Rio de Janeiro com o restante do elenco. O volante Pavani, que não vem atuando continua em tratamento em Belém e pode ser novidade apenas diante do CRB, na próxima rodada. O mesmo ocorrendo com o volante Cantillo, que segue em tratamento. Fechando o grupo que está de fora tem o lateral Marcelinho, que vem de lesão na coxa. Volta Redonda x Remo duelam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ). A partida é válida pela 28ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b remo x volta redonda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 SÉRIE B 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h11 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29