Remo oficializa as saídas de quatro jogadores do elenco, após rebaixamento para a Série C

O Remo oficializou na tarde desta quinta-feira (2), as saídas de quatro jogadores do elenco. Como o Jornal O Liberal já havia antecipado no início desta semana, os zagueiros Romércio e Rafael Jansen, o meio-campista Marcos Júnior e meia-atacante Matheus Oliveira, não fazem mais parte do grupo azulino para o restante da temporada. O clube também informou a saída do atacante Wallace, cria da base azulina, que teve seu contrato encerrado no último dia 30.

Em nota, o Remo informou que as rescisões contratuais de todos os jogadores foram realizadas em comum acordo e agradeceu aos atletas pelos serviços prestados ao clube, além de desejar sucesso aos jogadores na carreira.

“A diretoria do Clube do Remo informa que os zagueiros Romércio e Rafael Jansen, o volante Marcos Jr e o meia-atacante Matheus Oliveira não fazem mais parte do elenco azulino. A rescisão foi em comum acordo com os atletas. O atacante Wallace que teve seu contrato encerrado também deixa o clube.

O clube agradece os serviços prestados pelos jogadores e deseja sucesso nos próximos desafios”.

Além dos jogadores citados, o zagueiro Edu, que veio por empréstimo do Athletico-PR, também deixou o clube azulino. Mesmo rebaixado para a Série C, o Remo ainda possui uma competição oficial em andamento e disputa uma vaga na grande final da Copa Verde, contra o Paysandu, seu maior rival. No jogo de ida, na Curuzu, as equipes empataram em 2 a 2. Os eternos rivais voltam a se enfrentar neste sábado (4), às 17h, no Baenão. Quem vencer segue na competição, em caso de empate, a vaga na final será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão lance a lance pelo O Liberal.com.