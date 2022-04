Remo mantém base campeã paraense na disputa da Copa do Brasil sub-17; veja

Após a divulgação da tabela detalhada da 10ª edição da Copa do Brasil sub-17, o Clube do Remo segue treinando firme, tendo em vista o compromisso de estreia na competição, que acontece no próximo dia 27, a partir das 15 horas, no Baenão. O adversário da vez é o CRB-AL. Quem passar para as oitavas de finais enfrenta o vencedor de Palmeiras e San Germain Academy-RO.

O Leão Azul ganhou o direito de disputar a competição após vencer o Campeonato Paraense, sob o comando do técnico Pedro Henrique, que tem passagem pelo sub-15 azulino e times da segunda divisão estadual. O comandante tem à sua disposição vários atletas remanescentes da conquista estadual.

“Estamos nos preparando com muito empenho, utilizando a estrutura do CT do clube e também do Ceju”, informou o diretor da base remista, Marcelo Bentes. Sobre o adversário, o dirigente disse não ter muitas informações, mas contam com o apoio decisivo do departamento de futebol profissional, que os auxilia no levantamento sobre o Galo da Pajuçara.

“Vamos enfrentar o CRB, que, soubemos pelo nosso analista do profissional, está se formando agora, é um time novo. Não temos muitas informações, mas sabemos que eles estão montando a equipe, então podemos utilizar isso em nosso favor”, explica. Bentes reitera ainda que o time fez questão de manter boa parte do elenco.

“Permanecemos com vários atletas, entre eles o zagueiro Renan, o lateral Cadu, o goleiro Machida, o Miranda e o Bruno. Todos eles estão no sub-17 e vão correr atrás de mais essa conquista”. O duelo entre Remo e CRB-AL será decidido em partida única. Um empate leva a decisão para os pênaltis, embora o palpite do dirigente seja outro. “Eu acredito que a gente vá classificar, pois estamos fazendo uma boa preparação e nosso time tem qualidade técnica”, encerra.