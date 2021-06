Remo: lateral é regularizado e revela que foi relacionado para o jogo diante do Brasil de Pelotas-RS

O Remo apresentou de forma oficial o lateral-esquerdo Igor Fernandes. O jogador chegou essa semana a Belém e confirmou na coletiva que foi convocado para o jogo deste sábado (5), contra Brasil de Pelotas-RS, no Baenão pela Série B.

Natural de São Paulo (SP), o jogador é experiente e passou por Séries A e B e teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O lateral chega com referências de companheiro de clube e garante que pode atuar caso o técnico Paulo Bonamigo precise.

“Acompanhei a estrutura do clube, tenho amigos aqui, pedi referências do Remo e me falaram muito bem. Hoje vendo pessoalmente, temos um elenco bom e temos tudo para fazer uma boa Série B. Tenho meu período de adaptação, cheguei na cidade agora, fui convocado para o jogo, estou disponível, porém tenho que me adaptar e isso só vem com o tempo”, disse.

Jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) (Reprodução)

Igor chega para disputar a posição com Marlon, jogador que foi fundamental para a equipe azulina na conquista do acesso em 2020. Remo x Brasil de Pelotas se enfrentam este sábado (5), às 19h, no Estádio Evandro Almeida, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com