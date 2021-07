Remo emplaca quatro jogadores e mais o técnico na seleção da 13ª rodada da Série B

A sequência de três vitórias seguidas do Remo na Série B do Brasileiro não tem passado despercebida. A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro-MG, no Estádio Baenão, fez o time emplacar quatro jogadores e mais o técnico Felipe Conceição na seleção da galera da 13ª rodada da Segundona.

O público escolheu o atacante Victor Andrade, autor do golaço que deu os três pontos ao Leão, o volante Anderson Uchôa, o zagueiro Romércio e o lateral-direito Thiago Ennes.

Confira a seleção completa