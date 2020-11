Remo: Eduardo Ramos pede ao elenco a vaga antecipada: 'Não podemos deixar para o último jogo'

O Remo venceu o Treze-PB no Mangueirão pela 14ª rodada da Série C e deu um passo importante para a classificação no grupo A da Série C. O clube divulgou imagens dos bastidores do triunfo azulino com o meia Eduardo Ramos puxando as palavras no vestiário, pedindo para que o Remo não deixe para decidir a classificação na última rodada, contra o Paysandu, como ocorreu em 2019.

“Não podemos deixar para o último jogo. Vamos manter nosso ambiente de trabalho, vamos dar um passo muito importante, vamos conseguir”, disse o meia.

Aos 34 anos, Eduardo Ramos é peça fundamental no time azulino na temporada 2020. O meia marcou oito gols em 19 jogos neste ano.

