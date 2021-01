Remo é contra a mudança de fórmula de disputa do Parazão 2021

O Campeonato Paraense 2021 está marcado para começar no dia 27 de fevereiro, com Paysandu x Gavião Kykatejê, no estádio da Curuzu, em Belém. Mas tudo pode mudar, já que o atual campeão, o Paysandu, solicitou à Federação Paraense de Futebol (FPF), a mudança no formato de disputa da competição estadual, porém, não foi visto de forma amigável pelo Clube do Remo.

A tabela do Parazão 2021 teve mudanças, já que não houve rebaixamento em 2020, portanto 12 clubes irão disputar a competição, que define participantes da Copa do Brasil em 2022, além dos clubes que irão representar o Pará no Brasileiro da Série D. Mas após a divulgação dos grupos do Campeonato Paraense e aprovado fórmula de disputa por representantes dos clubes por maioria de votos no dia 23 de dezembro, o Paysandu não gostou da logística que o clube terá durante a competição em comparativo com a do Remo e pediu para que fosse discutida uma nova fórmula. Pelo lado azulino a informação não foi recebida muito bem. O presidente do Remo Fábio Bentes questiona a solicitação bicolor.

“Não vejo porque mudar. Foi votado e definido. Essa discussão foi travada ao vivo por todos os clubes e venceu a maioria”, disse o mandatário azulino ao OLiberal.

Questionado sobre a fórmula de disputa aprovada em reunião na sede da FPF, Fábio Bentes gostou do que foi decidido. “Acredito que ficou bom diante das possibilidades”, comentou.

Um dos questionamentos da diretoria do Paysandu é uma disparidade na logística em relação ao Remo. De acordo com o levantamento alviceleste, o Paysandu irá viajar 1.873 quilômetros durante o Parazão. Já o Remo irá percorrer apenas 821 quilômetros, uma diferença de 1.052 quilômetros. Na proposta bicolor os dois grupos dariam lugar a três, cada um com quatro equipes, com partidas de ida e volta, sendo que um grupo encararia os adversários das duas outras chaves. Os dois melhores passariam para as quartas de finais, somando aos dois melhores terceiros colocados.