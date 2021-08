Remo e Brasil-RS se enfrentam pela Série B; Leão venceu único jogo entre as equipes

Na próxima sexta-feira (27), o Remo enfrenta o Brasil de Pelotas (RS), às 19h, no estádio Bento Freitas. No primeiro turno da Série B, o Leão e o Xavante se enfrentaram na segunda rodada, foi o primeiro confronto entre as equipes na história. Com um placar de 1 a 0, foi em cima do time gaúcho a primeira vitória da equipe azulina na competição.

Relembre o jogo

Na primeira partida, em jogo ameno, o Remo venceu o Brasil de Pelotas (RS) por 1 a 0, no Baenão. O gol foi marcado pelo atacante Renan Gorne, depois de cruzamento de Thiago Ennes, aos 26 minutos do primeiro tempo.

No geral, a partida foi fraca. Depois da primeira etapa, em que o Remo foi superior, o time azulino voltou mais desatento e lento, o que deu mais espaço para o Brasil de Pelotas jogar. Mesmo com a improdutividade, o Leão conseguiu segurar o placar e saiu com a vitória.

Melhores momentos do jogo:

Agora, o Remo faz o jogo de volta na casa do adversário e, provavelmente, terá outra postura. Atualmente, o Leão está na 12° e soma sete vitórias. Já o Brasil de Pelotas (RS) está na lanterna da Série B, com apenas dois triunfos.

Remo e Brasil de Pelotas (RS) se enfrentam na sexta-feira (27), 19h, no estádio Bento Freitas. O jogo tem transmissão lance a lance no site de OLiberal.com