Remo divulga parcial de ingressos virtuais vendidos para o clássico Re-Pa

O Clube do Remo divulgou na noite desta terça-feira um parcial de ingressos virtuais vendidos para o jogo de sábado (5) contra o Paysandu. Segundo o clube, 900 bilhetes virtuais foram comercializados em 24 horas.

24h de vendas e 900 ingressos virtuais vendidos. Esse é o Fenômeno Azul! Ainda não comprou o teu? Corre para as Lojas do Remo, vamos jogar juntos com o Mais Querido e lotar o Lado A de muito remismo! 💪



➡️ Vendas:

🦁 Lojas do Remo

📲 https://t.co/fqTmkqdAXy#OReiDaAmazônia — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 1, 2020

O Remo disponibilizou 17.500 ingressos virtuais. Eles estãos disponíveis no valor de R$ 20 a arquibancada e R$ 50 a cadeira. Os bilhetes estão sendo vendidos nas Lojas do Remo e também clicando aqui.

Remo e Paysandu se enfrentam no sábado, às 17 horas, no Mangueirão, pela última rodada da primeira fase da Série C. Os dois estão classificados para o quadrangular, mas a partida serve para definir posições e saber se vão ficar juntos ou separados na próxima fase. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.