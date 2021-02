Remo: definida arbitragem da semifinal da Copa Verde; árbitro já foi perseguido por torcedores

A CBF definiu a arbitragem para a primeira partida da semifinal entre Remo e Manaus, pela Copa Verde. O jogo, que ocorre no sexta-feira (12), às 17h, na Arena da Amazônia terá como árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf (CBF/MS), que entre algumas das polêmicas em que se envolveu na carreira, inclui a vez em que foi perseguido por torcedores do Avaí-SC.

Em junho de 2017, numa partida entre Avaí-SC e Flamengo, Paulo Henrique marcou um um pênalti a favor dos catarinenses, mas voltou atrás após dois minutos e 20 segundos de paralisação. O caso gerou revolta nos jogadores da equipe e comissão técnica. Vale lembrar que na época, o VAR ainda não era usado no Brasil.

Após a partida, que terminou em 1 a 1, segundo o que o árbitro registrou na súmula, torcedores do Avaí-SC protestaram contra a decisão. Inclusive, foram até o portão de acesso à garagem e deram vários chutes. A situação só foi normalizada com a chegada do policiamento.

COPA VERDE

Para o jogo Manaus x Remo, o árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf contará com Eduardo Goncalves da Cruz (CBF/MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (CBF/MS) como auxiliares. Vladimir Pessoa Bastos (CBF/AM) será o quarto árbitro. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.