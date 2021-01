Remo: Bonamigo rechaça favoritismo no Re-Pa, avalia arbitragem escalada e afirma: 'Peso enorme'

O Remo enfrenta o Paysandu no próximo domingo em busca de mais três pontos que podem colocá-lo próximo do acesso para a Série B de 2021. Para conseguir o objetivo, o técnico Paulo Bonamigo avalia que é preciso ter a qualidade técnica e tática aliada a inteligência e equilíbrio.

“No clássico é importante ter equilíbrio emocional para ter o cognitivo, a inteligência de jogo, saber o que fazer, onde encontrar solução. Com as duas equipe brigando pelo acesso há responsabilidade grande e peso enorme. Vamos buscar o controle porque assim temos visualização melhor dos 90 minutos. O Re-Pa é um clássico de muita rivalidade e tradição. Acima de tudo temos que saber que o jogo será construído em cima de detalhes. Dentro do que a gente trabalha e organiza a equipe. Em cima do motivacional, vontade e desejo, com inteligência”, comentou o técnico do Remo durante a coletiva realizada nesta quinta-feira.

Bonamigo ainda rechaçou qualquer favoritismo no Re-Pa. Para ele, todos possuem as mesmas chances, mas espera que o Remo consiga levar a melhor.

“A gente sabe que clássico não tem favorito. O momento das duas equipes é bom e elas brigam pela liderança da chave. Gostaria que fosse um Re-Pa bem jogador. Claro que queremos a vitória. Mas queremos poder mostrar que o grande jogador aparece no momento do clássico. Essa é a motivação que se espera e que nossos atletas azulinos estejam inspirados. Re-Pa histórico porque são duas equipes buscando acesso para uma série que é competitiva. Sabe que é um passo que o Remo pode dar em termos de crescimento. Agora é hora de nós fazermos nossa parte. Caminho está sendo traçado. Esperamos um grande jogo e que o Remo possa fazer um jogo brilhante”, afirmou.

Durante a semana, o zagueiro Rafael Jansen vem treinando separado dos demais. Bonamigo não garantiu o retorno do jogador, mas disse que a base será mantida.

“Nomes nos clássicos. Quem vai começar o jogo. Isso fica muito por questão da torcida. Mas nós temos uma base construída e deve ser mantida. E esperamos motivá-los da melhor maneira possível”, comentou.

O técnico ainda falou sobre a arbitragem do Re-Pa. No domingo, o árbitro FIFA Wilton Pereira Sampaio vai comandar o clássico da Amazônia. Para Bonamigo, foi uma boa escolha.

“É um jogo tão importante. Tantas pessoas dos dois clubes trabalharam para chegar no objetivo final. Tanta dedicação de atletas e comissões técnicas. Queríamos um árbitro de qualidade com currículo que o (árbitro Wilton Pereira) Sampaio tem para dirigir e que seja competente nas suas ações para não ter prejuízo nem para A e nem para B", afirmou.

A partida entre Paysandu e Remo, válida pela quinta rodada do quadrangular final da Série C, será às 18 horas, no Mangueirão. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.