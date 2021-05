Remo: Bonamigo avalia jogo como teste para a Série B e planeja intertemporada com a diretoria

A vitória do Remo diante do Castanhal amenizou um pouco o clima no Baenão. A eliminação na semifinal diante da Tuna ainda machuca os azulinos, mas o técnico Paulo Bonamigo garante que com o término do Parazão o foco é a Série Be Copa do Brasil. Para isso o treinador pensa em uma intertemporada nesses dias que antecedem a estreia na Segunda Divisão.

“Estamos tentando assimilar e essa situação de ficar fora da final do estadual, aponto de exaltar a forma como o grupo se entregou. Hoje na segunda parte fomos mais intensos, mais determinados, pressionamos o adversários e fomos agressivos, fizemos gols e fomos mais efetivos, diferente do que ocorreu no jogo contra a Tuna. Já lamentamos bastante, já levantamos a cabeça, limpamos a nossa mente e estamos focados nas duas competições nacionais”, disse.

PLANEJAMENTO

Bonamigo falou sobre o que espera na Série B, que segue um planejamento e que o clube está atrás de um local para trabalhar melhor o elenco nesses dias que antecedem a estreia na competição nacional que o Remo não disputa desde 2007.

“Agora é foco total na Série B, nosso objetivo maior da temporada. Um campeonato longo, onde precisamos ter um elenco bem homogêneo no aspecto técnico para não sentir durante a caminhada. Diretoria e comissão estão trabalhando dia e noite em cima de algumas peças que possam acrescentar qualidade para a equipe. Estamos pensando em fazer uma intertemporada em um local que nos dê condições de trabalho de forma integral. Estamos definindo com o presidente e o executivo o melhor local”, revelou

METAS

O comandante azulino sabe que terá dificuldades na Série B, mas garante que reforços virão e que chegarão para somar.

“Vamos começar a traçar metas, a Série B é uma competição de pontos corridos, temos que ter uma regularidade, tratar cada jogo como se fosse uma final, além de iniciarmos bem dentro de um planejamento estratégico e para isso teremos duas semanas para limpar a mente de atletas, trabalhamos de forma firme, buscar as peças pontuais que devem chegar nessa semana para ficarmos fortalecidos na competição”, finalizou.