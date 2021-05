Remo anuncia zagueiro que estava no rival azulino na Série B

O Remo oficializou a contratação do zagueiro Romércio, de 24 anos, para o restante da temporada 2021. O jogador estava no Guarani-SP, rival do Remo na Série B, disputado o Campeonato Paulista.

Pernambucano de Santa Maria Boa Vista (PE), o zagueiro teve passagens também pelo Náutico-PE e Coritiba-BA e possui experiência na Série B. Em entrevista ao site oficial do Remo, o novo reforço azulino afirmou que está feliz pelo acerto com o Leão Azul e cita a importância da torcida.

“Muito feliz com esse novo desafio. O Remo é um dos clubes mais importantes do país, com uma história maravilhosa e de uma torcida e espetacular. Espero conseguir sentir o calor dos torcedores no estádio o quanto antes e vamos em busca dos nossos objetivos”, falou.

O zagueiro Romércio é o novo reforço do Rei da Amazônia para a temporada! 📝



O atleta pernambucano tem 24 anos e possui passagens por Coritiba e Guarani, onde esteve por último. ⚽



O atleta pernambucano tem 24 anos e possui passagens por Coritiba e Guarani, onde esteve por último.

Bem-vindo ao Leão Azul!

Romércio é o segundo zagueiro contratado pela diretoria azulina visando a Série B. Além dele o Remo fechou com Suéliton, que estava no Ituano-SP. Romércio chega a Belém neste sábado e passará por exames médicos antes de trabalhar com o grupo.