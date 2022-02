Remo anuncia parceria com empresa de capacitação profissional

O Remo anunciou nesta terça-feira (1º) que começará uma parceria com a Go Up Football, empresa de qualificação profissional. De acordo com o clube, o objetivo da parceria é preparar o time de colaboradores do Leão por meio de cursos, eventos e séries integradas.

Segundo o Remo, a Go Up Football possui mais de 70 cursos relacionados a diversas áreas voltadas para o mercado do futebol. Entre os cursos ofertados, que poderão ser acessados pelos colaboradores, estão Direito Desportivo, Gestão e Governança, Aspectos Tático e Técnico, Marketing, Comunicação e Jornalismo, Intermediação de Atletas, Finanças, Fisiologia, Medicina e Psicologia.

O presidente do Remo, Fábio Bentes, comentou sobre a nova parceria. “Uma alegria muito grande ter agora a Go Up Football como nova parceira. Para quem ainda não conhece é uma plataforma voltada para o esporte do Brasil. A partir dessa parceria o Clube do Remo vai evoluir cada vez mais na sua gestão profissional fora das quatro linhas. Aderimos à ideia e vamos aperfeiçoar e melhorar cada vez mais o perfil dos nossos colaboradores para que eles possam ter maiores e melhores resultados”, disse.

Além do Remo, a Go Up tem parceria com Botafogo, América-MG, Coritiba, Ponte Preta e Chapecoense. Além dos clubes, a Federação Alagoana de Futebol também faz parte do time de instituições que se desenvolvem através da plataforma.