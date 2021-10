Remo anuncia dois novos pontos para troca de ingressos de sócios-torcedores

O Remo informou na tarde desta quinta-feira (21) que abriu mais dois pontos de troca de ingressos para sócios-torcedores que tem direito a 100% da entrada garantida. O clube ressalta que, para obter a entrada, o sócio precisa ter o ciclo vacinal contra a Covid-19 completo.

Segundo o clube, além da sede social, os sócios podem realizar a emissão do bilhete na loja conceito - Rei da Amazônia, no Estádio Baenão e na Loja do Remo que fica no Parque Shopping.

Confira os horários:

Central Nação Azul - sede social

Dias: 21/10 a 23/10/2021

Horário: 09h às 20h

Loja conceito - Rei da Amazônia

Dias: 21/10 e 22/10

Horário: 9h às 19h

Dia: 23/10/2021

Horário: 09h às 15h

Loja do Remo - Parque Shopping