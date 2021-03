Remo anuncia contratação de atacante cria da base azulina e de lateral-esquerdo

O Remo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Felippe Borges e do atacante Gabriel Lima para a temporada 2021, que inclui o Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série B.

O Rei da Amazônia anuncia mais dois reforços para a Temporada 2021: o retorno do atacante Gabriel Lima e a contratação do lateral-esquerdo Felippe Borges! 📝 pic.twitter.com/g10WHIrQvV — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 2, 2021

Felippe Borges tem 21 anos e é natural de Bento Gonçalves-RS. Ele vem para o Remo por meio de empréstimo do Juventude-RS, clube que o revelou. Além do time gaúcho, Felippe tem passagem pelo Boa Esporte-MG.

"Estou feliz pela oportunidade. Só quero agora fazer meu trabalho forte para alcançar nossos objetivos na temporada", afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do Remo.

Já Gabriel Lima, de 24 anos, volta a jogar no Remo após dois anos. Ele é paraense e foi revelado nas categorias de base do Leão. Jogou no time profissional até 2018, quando saiu para ir jogar no Avaí. Depois, foi para o Tombense, onde fez 27 partidas e marcou quatro gols em 2020.

"Volto muito animado e feliz em poder atuar pelo clube que me revelou e onde tenho uma história. Já conheço bem o Remo, sempre vou dar meu melhor para junto aos meus companheiros fazer uma temporada boa por aqui e conquistar os títulos para o clube", comentou o atacante no site oficial do Remo.